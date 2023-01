Sparatoria a Los Angeles: accerchiato il killer in un furgoncino bianco a Torrance, a 50 chilometri dalla strage – Il video

Decine di mezzi della polizia e di agenti della squadra speciale Swat sono impegnati in una vasta operazione a Torrance, California, a 50 chilometri da dove è avvenuta la sparatoria in una discoteca di Monterey Park in cui sono morte almeno 10 persone e altrettante sono rimaste ferite. Le forze di sicurezza hanno accerchiato un furgoncino bianco dove dovrebbe trovarsi il killer, un uomo asiatico tra i 30 e i 50 anni, ancora in fuga dopo l’assalto al locale. Ancora non è chiaro se il sospettato si trova all’interno del van e quali siano le sue condizioni: per ora le unità speciali rimangono ai margini del perimetro intorno al veicolo. I media americani che stanno coprendo in diretta l’operazione, sottolineano come gli agenti abbiano utilizzato un drone per monitorare i movimenti del sospettato all’interno del furgoncino.

