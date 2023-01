Los Angeles, spari alla festa per il Capodanno lunare. I media locali: «Ci sono morti e feriti»

I festeggiamenti per il Capodanno lunare al luna park di Monterey Park, nell’area di Los Angeles, si sono trasformati in tragedia. Una sparatoria, avvenuta alle 22 ora locale (le 7 italiane), ha causato un numero imprecisato di feriti. Secondo il quotidiano Los Angeles Times, ci sarebbero anche dei morti. La polizia in California è intervenuta sul posto, ma per il momento non ha rivelato ulteriori dettagli sull’accaduto. La testata californiana non riferisce il numero delle vittime, e afferma di aver appreso dei morti intercettando le frequenze della radio delle forze dell’ordine. Riporta anche le testimonianze di alcune persone scampate ai proiettili, secondo cui l’autore della sparatoria sarebbe un uomo che si aggirava sul posto con una mitragliatrice e diverse munizioni, così da garantirsi la possibilità di ricaricare l’arma.

Notizia in aggiornamento

