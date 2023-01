Messina Denaro, il boss a Campobello almeno da tre anni: è caccia a nuovi bunker nelle case di famiglia dell’autista del boss

Non si fermano le ricerche a Campobello di Mazara, nel Trapanese, da parte degli inquirenti della procura di Palermo. Gli elementi finora raccolti indicano che Matteo Messina Denaro abbia usato il paesino di poco più di 10mila abitanti come suo rifugio almeno negli ultimi tre anni. Proprio in questa località potrebbe esserci ancora altri bunker e stanze blindate, come quella ritrovata in quello che viene considerato come il secondo covo del boss. La ricerca si serve di georadar, strumento in grado di rilevare eventuali locali nascosti dietro intercapedini o sottoterra. Tra le case sotto la lente degli inquirenti ci sono anche quelle di Antonio Luppino, figlio di Giovanni, l’imprenditore agricolo che aveva fatto da autista al boss il giorno del suo arresto alla clinica La Maddalena di Palermo. Antonio Luppino è stato già sentito dagli inquirenti e non sarebbe al momento indagato. In un’area all’aperto usata come parcheggio e di proprietà della famiglia Luppino era nascosta l’Alfa Romeo Giulietta, l’auto di Messina Denaro che il boss usava per i suoi spostamenti.

