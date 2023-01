Neonato soffocato a Roma, esami tossicologici sulla mamma: i sospetti sul «sonno innaturale». Cosa non ha funzionato nel protocollo rooming-in?

Gli inquirenti della Procura di Roma continuano a cercare la verità sul neonato morto lo scorso 7 gennaio in ospedale mentre la mamma lo allattava. La donna di 30 si è addormentata, provocando il soffocamento del piccolo, nato da appena tre giorni nel reparto di ginecologia del “Pertini” di Roma. L’indagine aperta per omicidio colposo ha ancora molti aspetti da chiarire tra cui la natura del sonno della ragazza: la giovane madre sembrava intrappolata in un assopimento innaturale, non riusciva a svegliarsi in alcun modo. Per questo la Procura ha disposto per lei gli esami tossicologici. Un passo che potrebbe fare luce su alcune responsabilità determinati soprattutto se le analisi dovessero evidenziare la somministrazione da parte dell’ospedale di farmaci o dosaggi non adatti. I sospetti sul reparto di ostetricia e ginecologia aumentano soprattutto in riferimento ai protocolli di sicurezza attuati per la paziente. Mentre la cartella clinica della donna è al vaglio degli inquirenti, la polizia ha individuato anche tutto il personale in servizio al momento del decesso: l’obiettivo primario è quello di capire anche il perché il bambino sia rimasto nel letto della neomamma senza che nessuno se ne accorgesse. Una domande lecita soprattutto se si prende in considerazione il regolamento interno a ogni reparto di ginecologia: ogni tre ore, come da prassi, è prevista un’assistenza alle degenti sia di giorno che di notte. Con la presenza di due infermiere per il nido e di altre due per le neo-mamme.

Il protocollo rooming-in

Dalle prime indagini è emerso che la donna aveva dato il consenso al rooming-in: un protocollo con il quale la madre si impegna a tenere il bimbo con lei nella stessa stanza e ad allattarlo da seduta. «Non c’erano segnali di anomalie di alcun genere altrimenti sarebbe stato necessario il nido», spiega una fonte interna all’ospedale. La procedura del rooming-in non risulta obbligatoria per nessuna mamma ma se richiesta prevede precise condizioni di sicurezza da garantire. A livello medico il protocollo prevede intanto che ci sia un accompagnatore. Come ha spiegato anche il direttore dell’area ostetrica del “Policlinico Gemelli” di Roma Antonio Lanzone, proprio per ovviare a questa necessità, spesso nei reparti vengono realizzate camere singole che permettono anche all’accompagnatore di dormire con la gestante». In questo modo la procedura può essere attuata tutta la notte, oppure soltanto di giorno. Ma l’altro punto fondamentale è garantire una sicurezza quando l’accompagnatore non può esserci: «Se la donna rimane da sola il neonato deve essere portato al nido». Fino poi a un’altra delle regole base dei protocolli internazionali sulla sicurezza del neonato: dopo l’allattamento il bimbo deve essere depositato in culla. Alla luce delle norme descritte qualcosa del protocollo standard, la notte del 7 gennaio al “Pertini”, non deve essere stato rispettato. Gli investigatori dovranno quindi portare alla luce innanzitutto l’entità degli interventi del personale sanitario e stabilire quanto tempo sia passato dall’ultimo controllo effettuato nella stanza della mamma. «Quando si è svegliata si è resa contro della tragedia», ha raccontato un testimone poche ore fa parlando della neo mamma. «Ha capito che era accaduta una disgrazia, era disperata. I medici hanno cercato di darle conforto e le hanno anche offerto un supporto psichiatrico. L’avrebbero trasferita in un altro reparto, ma lei non ha voluto. La mattina dopo ha lasciato l’ospedale per andare a casa dalla mamma. Il loro dolore era intenso, ma composto».

