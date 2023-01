Ucraina, Zelensky: «Continua la battaglia per il Donbass e il sud del Paese» – Il video

«Continua la battaglia per il Donbass e il sud dell’Ucraina». Lo ha detto il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, nel corso del suo videomessaggio serale. «Il nostro Paese sa come rispondere al nemico», ha ribadito, dopo aver ricevuto informazioni dai comandanti militari sulla situazione al fronte. Intanto, il presidente ucraino, come riporta la Cnn, ha fatto sapere che sarebbero in atto cambiamenti nel personale all’interno del governo di Kiev. «Ci sono delle decisioni che riguardano il personale, alcune prese oggi, altre che verranno prese domani e riguardanti dirigenti di vari livelli nei ministeri del governo e in altre agenzie del governo centrale, nelle regioni e nel sistema delle forze dell’ordine. L’Ucraina non mostrerà debolezza. Lo Stato non mostrerà debolezza», ha precisato. Durante il suo consueto discorso serale alla nazione, Zelensky ha inoltre annunciato di aver firmato un decreto che vieterebbe ai funzionari di viaggiare all’estero per qualsiasi motivo tranne che per affari ufficiali. «I funzionari non potranno più viaggiare all’estero per le vacanze o per qualsiasi altro scopo non governativo. Questa decisione vale per tutti i funzionari governativi, così come per le forze dell’ordine, i membri del parlamento, i pubblici ministeri e tutti coloro che devono lavorare per il paese e all’interno del paese», ha concluso.

