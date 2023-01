La Turchia frena l’adesione Nato di Svezia e Finlandia. Fonti di Ankara: «Negoziati sospesi a tempo indeterminato»

I negoziati tra Turchia, Svezia e Finlandia sull’adesione alla Nato dei due Paesi scandinavi sono stati rinviati a tempo indeterminato su richiesta del governo di Ankara. La notizia, riporta l’Ansa, è stata rivelata da una fonte all’agenzia russa Ria Novosti e diffusa anche dalla tv di Stato turca Trt. «Su nostra richiesta, il meccanismo tripartito tra Turchia, Svezia e Finlandia è stato cancellato a tempo

indeterminato», fanno sapere i turchi. Salterebbe pertanto il prossimo incontro del negoziato in programma a Bruxelles a febbraio. Nei giorni scorsi la tensione tra il governo turco e quello svedese – già ai ferri corti sul tema dell’estradizione di attivisti curdi considerati “terroristi” da Ankara – era deflagrata dopo una manifestazione svoltasi sabato a Stoccolma davanti all’ambasciata turca in cui era stata bruciata una copia del Corano. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan aveva anticipato l’irrigidimento della linea di Ankara sul percorso verso l’adesione della Nato della Svezia in un discorso trasmesso dalla tv turca.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: