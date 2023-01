La mossa di Meloni alla vigilia della Giornata della memoria: il prefetto Pecoraro (già candidato Fdi) nuovo coordinatore per la lotta contro l’antisemitismo

Prefetto di Roma dal 2008 al 2015, Pecoraro era stato candidato in Campania alle ultime elezioni, senza riuscire a entrare in Parlamento. Sostituisce Milena Santerini, indicata nel 2020 dal governo Conte

Cambio al vertice, proprio alla vigilia della Giornata della memoria, anche al coordinamento nazionale per la lotta contro l’antisemitismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sollevato infatti dall’incarico la professoressa Milena Santerini, docente di Pedagogia alla Cattolica di Milano ed esponente della Comunità di Sant’Egidio, nominata nel nuovo ruolo dall’allora premier Giuseppe Conte nel gennaio 2020. Al suo posto, Meloni ha scelto come nuovo Coordinatore per la lotta contro l’antisemitismo il prefetto Giuseppe Pecoraro. Classe 1950, Pecoraro è stato prefetto di Roma dal 2008 al 2015. Nel corso del suo mandato, sotto il governo Monti, è stato anche commissario all’emergenza rifiuti nella capitale. Dal 2016 al 2019 è stato poi procuratore generale della Figc. Quindi, alle ultime elezioni, il salto (tentato) in politica: Pecoraro è stato candidato da Fratelli d’Italia alla Camera nel collegio uninominale Campania 1-03, ma non è riuscito a farsi eleggere. Il cambio al vertice nella lotta contro l’antisemitismo segue una serie di altre sostituzioni al vertice di altri importanti enti ed agenzie controllati dal governo, o all’interno dei ministeri stessi. Nelle scorse settimane, lo spoil system attuato dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni aveva sostituito, tra gli altri, il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini e il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera.

