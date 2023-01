Matteo Messina Denaro, trovata la pistola nel covo: è una calibro 38 special – La foto

La Smith & Wesson è stata trovata nel covo di via Cb31

I Carabinieri del Ros hanno trovato una Smith & Wesson calibro 38 Special nel covo di Matteo Messina Denaro in via Cb31, con cinque cartucce. Libri di filosofia, citazioni colte, gadget de Il padrino, quadri e poster, non nascondono la natura della latitanza boss ricercato da oltre 30 anni. L’arma da fuoco è stata ritrovata nel covo di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, con matricola abrasa e un involucro con ulteriori 20 cartucce dello stesso calibro.

