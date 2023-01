Nella casa di Messina Denaro il poster del Padrino con Joker: la citazione beffarda che piaceva al boss – Le foto

Emergono nuovi dettagli sull’arredo della casa di Matteo Messina Denaro in vico San Vito a Campobello di Mazara. In quell’appartamento il boss mafioso ha abitato almeno negli ultimi sei mesi, trascorsi con evidente serenità dal superlatitante, che si è dedicato ad abbellire la casa personalizzandola a proprio piacimento. Del suo atteggiamento sprezzante a cui hanno assistito le guardie del carcere dell’Aquila, alle quali il boss sorrideva e con cui ha scherzato dicendosi «incensurato», per non essere mai stato in un carcere, ci sono tracce anche nella casa intestata ad Andrea Bonafede. Lì i carabinieri hanno trovato un poster di Marlon Brando nei panni de Il Padrino, dal film di Francis Ford Coppola. Ma anche una stampa di Joaquin Phoenix nelle vesti di Joker.

Il personaggio della saga di Batman appare mentre fa una tirata di sigaretta che tiene tra le dita, con gli occhi chiusi mentre alle sue spalle divampano le fiamme. Un’immagine da brividi accostata al passato criminale del boss mafioso, che colpisce ancora di più osservando una targhetta appesa dal boss sotto al poster su cui si legge una citazione attribuita a Jocker. Il boss latitante per 30 anni deve averla apprezzata parecchio, al punto da tenersela in casa fino all’ultimo: «C’è sempre una via d’uscita – recita la scritta nel nascondiglio di Messina Denaro – ma se non la trovi SFONDA TUTTO».

