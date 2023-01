Terremoto in Romagna, scosse di magnitudo fino a 4.1: scuole evacuate e circolazione dei treni sospesa

La Romagna è stata svegliata dalle scosse di terremoto questa mattina, giovedì 26 dicembre, la più forte delle quali, 4.1 di magnitudo a Cesenatico. Nel corso della giornata sono poi proseguite, sempre in provincia di Forlì e davanti la costa di Pesaro. Le più forti sono state registrate alle 7 di mattina a Gambettola (Fc), 3.5 di magnitudo e un’altra a Cesenatico di 3.2 intorno alle 5.44. Alcuni edifici scolastici sono stati evacuati, sebbene non si siano registrati finora dei danni. Gli studenti sono comunque scesi in strada, così come i dipendenti del comune di Sant’Arcangelo. «Cominciamo a essere preoccupati», ammette il sindaco di Cesena Matteo Gozzoli, sono diversi giorni che sentiamo scosse, questa è stata la più forte. In via precauzionale, è stato sospeso temporaneamente dalle 11.50 il traffico ferroviario sulla linea adriatica tra Cesena e Sant’Arcangelo di Romagna e tra Igea Marina e Cervia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: