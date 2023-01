A Viva Rai 2 lo spoiler dei duetti di Sanremo. Fiorello: «Ci sarà anche un’artista internazionale di origini italiane» – Il video

A Viva Rai 2 stamattina Fiorello si è lamentato per l mancato scoop sui duetti della serata del venerdì del Festival di Sanremo. Poi ha mostrato un video con Amadeus e Gianni Morandi che facevano i nomi dei cantanti ospiti. Tra questi Fedez con gli Artìcolo 31 di J-Ax, Lazza con Emma, Grignani con Arisa, Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Shari con Salmo. «Ieri mi hanno chiamato – racconta Fiorello – mi dice Morandi, incalza Amadeus, ‘Fiore ti diamo tutti i nomi dei duetti’…e me li spoilerano tutti ieri pomeriggio». Quindi ha aggiunto: «Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ci sarà come ospite un’artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga». Il finale è riservato infine a un’imitazione d’eccellenza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: