FantaSanremo 2023, ecco la sigla firmata dagli Eugenio in Via di Gioia – Il video

«Quando FantaSanremo chiama, gli Eugenio in Via Di Gioia rispondono. Preparatevi all’invasione di palco». Così la band torinese ha annunciato oggi la pubblicazione della sigla ufficiale di FantaSanremo 2023, la sfida a punti per seguire il Festival insieme agli amici e, da quest’anno, anche insieme alla redazione di Open. Un minuto e mezzo di ironia a tutto tondo, che non risparmia nemmeno la scelta degli artisti: «C’è lo “zio” (J-Ax, ndr) e Paola & Chiara, sembra il Festivalbar». Poi la richiesta alla co-conduttrice Chiara Ferragni: «Amadeus porta i Pooh, tu portaci i Jalisse», cantano gli Eugenio in Via di Gioia in riferimento al duo musicale composto dai Fabio Ricci e Alessandra Drusian. Il brano è stato accolto con grande entusiasmo sui social. «Spero che questa canzone sia in gara a Sanremo», ha commentato la comica Aurora Leone. Mentre i fratelli Sansoni, inviati di Striscia la notizia, si chiedono: «E quindi abbiamo già i vincitori del Festival?».

Foto di copertina: ANSA / ALESSANDRO DI MARCO | La band Eugenio in Via di Gioia (6 maggio 2022)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: