Cristiano Ronaldo sconfitto e preso in giro, il coro cattivissimo dei tifosi avversari – Il video

L’esordio con l’Al-Nassr per Cristiano Ronaldo non è stato dei migliori. E di certo i tifosi dei club avversari non stanno riservando un trattamento di favore per l’attaccante portoghese. Archiviata l’amichevole-passerella contro il Psg di Messi, quando CR7 ha potuto segnare il primo gol in Arabia Saudita su rigore, nelle due successive partite il portoghese è rimasto a secco di marcature. In più la sua squadra è stata anche eliminata in semifinale di Supercoppa saudita contro l’Al-Ittihad dell’ex Tottenham Nuno Espirito Santo davanti a 65mila spettatori. 3-1 il finale, dopo una prestazione deludente per Ronaldo che uscendo dal campo si è anche dovuto sorbire la presa in giro dei tifosi avversari che gli cantavano: «Messi, Messi, Messi…».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: