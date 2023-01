Ita Airways, via libera dal governo a Lufthansa: parte la trattativa privata

In una brevissima nota pubblicata sul sito del ministero di Economia e finanza, il Tesoro comunica di aver sottoscritto oggi, 27 gennaio, la lettera di intenti di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways. Il 18 gennaio scorso la compagnia aerea tedesca ha presentato la sua proposta al Mef per un possibile ingresso nel capitale di Ita Airways. Nel comunicato in cui annunciava l’operazione, Lufthansa sottolineava come l’obiettivo fosse «concordare l’acquisizione iniziale di una quota di minoranza, nonché opzioni per l’acquisto delle restanti azioni in un secondo momento». Con la firma sul documento, si apre «la trattativa privata tra le parti», si legge nella nota del ministero, in cui viene specificato che «non saranno diffusi altri dettagli sulla discussione in corso».

