Ryanair esulta per Lufthansa in Ita, il Ceo O’Leary in italiano: «Alzerà i prezzi, un vantaggio per noi». Salvini: «Ha unito l’Europa più dell’Ue»

L’intervento in italiano dell’ad della compagnia low cost non è passato inosservato. Salvini, presente all’inaugurazione, ha sottolineato che «ha fatto molto di più Michael per unire gli europei di molti europarlamentari di Bruxelles»

L’ingresso della compagnia aerea tedesca Lufthansa nel capitale di Ita Airways può rivelarsi un’ottima notizia per Ryanair. Ne è certo l’amministratore delegato della compagnia low cost, Michael O’Leary che a margine dell’inaugurazione dei due nuovi hanger manutentivi della compagnia all’aeroporto di Milano Bergamo, ha affermato come Lufthansa sia «un partner migliore di Air France per Ita ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha fatto a Bruxelles e a Zurigo. Sono contento per noi – continua O’Leary – perché alzerà le tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi», ha detto in italiano l’ad di Ryanair. Leggendo su un foglio l’intervento, il manager si è espresso in italiano illustrando anche l’impegno del gruppo e le prospettive sull’Italia. Un gesto che non è passato inosservato: il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, presente all’inaugurazione ha sottolineando che «ha fatto molto di più Michael per unire gli europei di molti europarlamentari di Bruxelles». Avvicinato dopo la cerimonia dai giornalisti O’ Leary ha confessato di essersi preparato «per due ore» a leggere il discorso in italiano.

20 milioni di investimenti e oltre 100 nuovi posti di lavoro

Questi due nuovi hanger per la manutenzione a Bergamo Orio al Serio rappresentano un ulteriore investimento di 20 milioni di euro da parte di Ryanair e creeranno oltre 100 nuovi posti di lavoro nel settore dell’ingegneria aeronautica. L’ad ha inoltre annunciato che «nel 2023 Ryanair baserà a Orio al Serio 4 aeromobili in più per un totale di 24 aerei». La Compagnia inoltre «aprirà 10 nuove rotte a Bergamo aumentando il traffico a 13 milioni di passeggeri all’anno». Quest’anno «baseremo 100 aerei in tutta Italia – continua l’ad – e aumenteremo il traffico del 12% da 50 milioni a 56 milioni, per poi arrivare a 62-63 milioni nel 2024». Ma non solo: l’amministratore delegato di Ryanair prevede inoltre di raggiungere i 200 aerei di base in Italia, con l’obiettivo di trasportare 100 milioni di passeggeri entro il 2035. «Ci aspettiamo di continuare a crescere ancora – sottolinea O’ Leary – perché l’Italia è il mercato che cresce di più in Europa», conclude.

