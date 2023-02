Lufthansa, stop a tutti i voli per guasto informatico. La compagnia: «Colpa di un cantiere ferroviario»

Sarebbe partito da un incidente su un cantiere ferroviario il gusto ai sistemi informatici di Lufthansa che da alcune ore sta provocando disagi ai passeggeri della compagnia tedesca da questa mattina 15 febbraio. Come riporta l’agenzia Dpa, la società avrebbe escluso un possibile attacco informatico, attribuendo la responsabilità del blackout ai lavori per un collegamento ferroviario a Francoforte. Sin da subito la compagnia aveva confermato il problema, ma senza definire il numero di collegamenti coinvolti dai disservizi. L’agenzia Bloomberg sostiene che il guasto informatico sta causando lo stop di tutti i collegamenti e un’ondata di cancellazioni. A cominciare da Francoforte, dove l’ente per la sicurezza del trasporto aereo tedesco ha chiuso le piste di atterraggio dell’aeroporto, dirottando i voli in arrivo verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: