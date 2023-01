Roma, i due 15enni che aggrediscono a sassate il cassiere di un minimarket ad Anagnina

Due ragazzini di 14 e 15 anni hanno rapinato e poi colpito con 29 colpi di sasso il cassiere di un minimarket. I fatti risalgono al 10 gennaio scorso, ma ieri i carabinieri li hanno fermati. secondo gli investigatori i due sarebbero entrati nel market in zona Anagnina e approfittando di un momento di distrazione del cassiere hanno rapinato l’incasso dopo avere preso l’uomo a sassate. Il cassiere ha riportato lesioni gravi ed è ricoverato in ospedale. I carabinieri di Ciampino hanno anche accertato che i due autori hanno utilizzato un bus di linea per fuggire. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha richiesto ed ottenuto la convalida del fermo per i due indagati che sono stati posti in comunità. Dei due, di origine rumena, uno è figlio di un professore che insegna alle scuole medie. Sono accusati di rapina in concorso e lesioni gravi. Entrambi non frequentano la scuola. Nel momento della cattura i carabinieri li hanno trovati in possesso di 60 grammi di hascisc e 160 euro.

