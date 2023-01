Roma, incidente a Fonte Nuova sulla Nomentana: l’auto si ribalta, cinque ragazzi morti: «Stavano festeggiando un compleanno»

Un incidente stradale gravissimo si è verificato stanotte alle porte di Roma. Cinque persone sono morte a causa del ribaltamento di un’automobile a Fonte Nuova su via Nomentana. Il fatto è avvenuto intorno alle 2,30: i ragazzi viaggiavano su una Fiat 500. Una sesta persona si trova in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della Stazione Mentana e della Compagnia di Monterotondo. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. I ragazzi deceduti avrebbero tra i 17 e i 22 anni. Si tratterebbe di due ragazze e tre ragazzi. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Per ora a carico di ignoti.

La dinamica dell’incidente

I nomi delle vittime: Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti (22 anni) e Flavia Troisi (17) sono morti sul colpo. Giulia Sclavo è deceduta al Policlinico Umberto I dopo il ricovero d’urgenza. Si chiama Leonardo e ha 22 anni il ferito del Sant’Andrea. Secondo le prime informazioni i sei avevano festeggiato il compleanno di Flavia e stavano tornando a casa. La 500 su cui viaggiavano i sei ragazzi è andata contro un palo della luce situato in prossimità del bivio tra la strada provinciale Nomentana e via IX novembre, a pochi metri dall’ufficio postale di Fonte Nuova. Poi è andata a sbattere contro un albero e si è ribaltata diverse volte lungo l’asfalto. Probabilmente alla guida c’era uno dei giovani ragazzi deceduti, perché l’auto è intestata a sua madre. Tra le cause dell’incidente si ipotizza l’eccesso di velocità.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: