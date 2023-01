Elezioni Usa 2024, Trump lancia la sua candidatura: «Sono più arrabbiato e motivato che mai»

È il primo evento pubblico della campagna elettorale per tentare il ritorno alla Casa Bianca, nel 2024. A Salem, nel classico incontro annuale del Partito repubblicano del New Hampshire, Donald Trump afferma: «Stiamo iniziando proprio qui per la candidatura alla presidenza». Il 45esimo presidente degli Stati Uniti, almeno a parole, smentisce chi lo critica definendolo fiacco, sottotono. «Hanno detto: “Non sta facendo comizi, non sta facendo campagna elettorale, forse ha perso quella spinta”. Ma sono più arrabbiato e più impegnato ora di quanto non lo sia mai stato». Le promesse elettorali sono all’altezza dell’annuncio: Trump promette di far costruire una «cupola impenetrabile» sugli Stati Uniti nel caso in cui venisse rieletto presidente. Rilancia il monito sulla possibile «catastrofe» di una terza guerra mondiale, ragion per cui insiste sull’allestimento «di uno scudo di difesa missilistica all’avanguardia di nuova generazione, proprio come Israele è ora protetto dall’Iron Dome». Accusando Joe Biden, conclude sostenendo che le minacce nucleari vengono fatte da altri Paesi «perché si è perso il rispetto per la leadership americana». Ieri, in un messaggio sul social Truth, Trump aveva assicurato di essere in grado di negoziare la fine della guerra in Ucraina nel giro di 24 ore.

