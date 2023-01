L’ex Iena ed eurodeputato del M5s Dino Giarrusso aderisce al Partito democratico prima del congresso

L’ex iena ed attuale europarlamentare Dino Giarrusso aderisce al Partito democratico a quasi un anno dal divorzio con il Movimento 5 stelle che lo aveva portato nel 2019 in Europa dopo averlo candidato senza successo anche alla Camera dei deputati nel 2018. «Annuncio oggi ufficialmente il mio ingesso nel Pd. Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà – ha spiegato -. Entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo. Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente», ha detto dal palco della convention promossa a Milano da Stefano Bonaccini. Dal palco Giarrusso ha poi chiesto al suo ex partito di non fare «una battaglia a chi ha mezzo punto in più o meno, uniamoci per poi fare passi avanti insieme». Giarrusso, di professione giornalista (ha collaborato negli anni con l’Unità, la Repubblica e la Sicilia), è diventato però famoso grazie alle sue inchieste come inviato nel programma Le Iene fra il 2014 e il 2018. Giarrusso, catanese, ha anche un passato legato al cinema, avendo fatto lo sceneggiatore, il regista e l’attore per qualche anno.

Il divorzio con il M5s

Dopo essere stato un portavoce di punta del M5s, e il difensore della linea grillina in molti salotti televisivi, ha divorziato da Giuseppe Conte il 25 maggio dell’anno scorso fondando prima un partito Sud chiama Nord con alcuni fuoriusciti pentastellati, poi l’ha unito a quello del sindaco di Messina Cateno De Luca immaginando di presentarsi alle elezioni politiche. Il matrimonio però è durato solo qualche settimana e poi ognuno si è preso il suo partito. Giarrusso ha provato a presentarsi alle ultime politiche, ma la lista non è stata ammessa. L’adesione al partito democratico è stata ufficializzata prima ancora di conoscere il nome del nuovo segretario che sarà scelto con le primarie congressuali.

