Per Zaniolo vita da ripudiato, scaricato anche dai tifosi della Roma: lo striscione ferocissimo – La foto

Uno striscione apparso sul ponte di via degli Annibaldi, vicino al Colosseo, spiega senza mezzi termini quale sia la posizione dei tifosi della Roma nei confronti di Nicolò Zaniolo, definito come «traditore, m*** senza onore». La telenovela sull’attaccante giallorosso è allo stallo, dopo che il giocatore ha chiesto prima di essere ceduto, per poi rifiutare l’offerta in Premier del Bournemouth. Una decisione che ha fatto già scattare la linea dura del club, sostenuta dallo stesso allenatore José Mourinho che appena ieri 28 gennaio ha letteralmente scaricato il giocatore in conferenza stampa: «Voglio gente felice – aveva detto lo Special one – Purtroppo resta, ma non fa parte del progetto». Appunto, il fatto che resti costringe la Roma a sacrifici che porteranno anche provvedimenti disciplinari. Senza la cessione sperata al Bournemouth, la Roma non può godere dei 30 milioni più bonus che avrebbero permesso alla società di muoversi a sua volta sul mercato. Non si libererebbe neanche lo spazio necessario per inserire in lista Uefa Wijnaldum e Solbakken, senza parlare della mancata plusvalenza per il bilancio. Zaniolo dovrà allenarsi lontano dal gruppo squadra assieme all’altro ripudiato Karsdorp, con il rischio di arrivare al 2024, cioè fino a scadenza di contratto. All’orizzonte ci sarebbe stata anche la disponibilità del Milan, che però è rimasto fermo sull’offerta di un prestito, magari con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions, secondo la Gazzetta dello Sport. E mentre la Nazionale si allontana sempre di più per Zaniolo, la telenovela sembra destinata ad andare avanti almeno fino a giugno.

FACEBOOK | Lo striscione dei tifosi della Roma contro Nicolò Zaniolo

