«Cercava di manipolarmi, un vero genio del male», il racconto di Sabrina Salerno sugli inizi di carriera

Non ancora maggiorenne, la cantante sarebbe stata avvicinata da una persona che, stando a quanto ricorda, la voleva rendere «incapace di intendere e di volere»

«Agli esordi della mia carriera avevo vicino una persona che cercava di manipolarmi, mi voleva rendere incapace di intendere e di volere, era un genio del male». Ospite del programma di Francesca Fialdini Da noi… a ruota libera, su Rai 1, Sabrina Salerno ha parlato di un episodio di cui è stata vittima da giovanissima, prima di diventare un personaggio nazionalpopolare. Ha ricordato che, ancora 17enne, aveva subito abusi e pressioni da una persona. «Ha creduto in me, le devo comunque dire grazie», ha raccontato la cantante e attrice, «ma cercava di condizionarmi, in sette anni ho saputo ricostruire tutto e sono riuscita a riprendermi un patrimonio umano e professionale che mi era stato sottratto». La 54enne, originaria di Genova, ha aggiunto: «Questo capita a tanti dell’ambiente dello spettacolo, soprattutto quando si è giovanissimi. La giustizia è stata un po’ lenta, nel mondo dello spettacolo le leggi sono un po’ obsolete, poco chiare».

