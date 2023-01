Jair Bolsonaro non vuole tornare in Brasile: chiesto il visto turistico di 6 mesi negli Stati Uniti

Jair Bolsonaro avrebbe fatto domanda per un visto turistico di 6 mesi negli Stati Uniti. La pratica sarebbe stata depositata presso le autorità statunitensi lo scorso 27 gennaio, come dichiarato dal suo legale Felipe Alexandre. «Credo che la Florida sarà la sua casa ancora per un po’», ha detto ai media l’avvocato, «vorrebbe prendersi una pausa, schiarirsi le idee e divertirsi a fare il turista negli Stati Uniti per qualche mese prima di decidere quale sarà il suo prossimo passo». L’ex presidente brasiliano, dopo la sconfitta alle urne contro Lula e i fatti di Planalto, sta affrontando diversi procedimenti in Brasile, sia per presunti illeciti commessi durante il suo mandato, sia per chiarire le sue responsabilità sull’assalto ai palazzi del potere di inizio anno, durante i quali i suoi sostenitori sono scesi in strada e hanno occupato il Parlamento, la Corte suprema e il palazzo presidenziale. Il legale avrebbe consigliato al suo assistito di non fare ritorno in Brasile prima della fine delle vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto.

