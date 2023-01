Napoli, l’esilarante telefonata tra De Laurentiis e un tifoso: «Scudetto? Se non vinciamo la Champions, vi mando aff***» – Il video

«Presidente, volevo congratularla perché siamo troppo forti». Si apre così la telefonata di un tifoso al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Una conversazione ironica, pubblicata su Twitter, in cui i due scherzano sulle ottime prestazioni degli azzurri in campionato e in Champions League. E quando il tifoso chiede se questo sarà finalmente l’anno buono per portare lo scudetto a Napoli, De Laurentiis risponde con una provocazione: «Non lo vinciamo perché adesso metto un premio di un milione di euro a tutti i giocatori per non vincerlo! Perché i napoletani mi hanno rotto il c**zo». E quando il tifoso ribadisce che quest’anno vuole vedere il Napoli vincere il campionato, il presidente degli Azzurri lo gela: «Altro che tricolore… Quest’anno se non vinciamo la Champions vi mando aff***lo tutti quanti!». Qualche ora più tardi, è lo stesso De Laurentiis a commentare la conversazione diventata virale sui social. «La telefonata ovviamente è ricca di ironia e provocazioni – scrive su Twitter il patron del Napoli -. Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto».

