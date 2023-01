Friuli, un elicottero civile precipita e si schianta nel fiume Meduna: morto il pilota

Un elicottero è caduto questa mattina a Solimbergo, una frazione del comune di Sequals, in provincia di Pordenone. Il pilota, un uomo, è morto nello schianto. Ad allertare il Numero unico d’emergenza 112 è stato un testimone, che ha visto roteare in maniera anomala l’elicottero civile e precipitare verso il basso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della struttura regionale d’emergenza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l’elicottero avrebbe perso quota mentre stava sorvolando il fiume Meduna. Nonostante il tentativo di atterraggio, il velivolo si è schiantato a forte velocità su un tratto del fiume, in questo momento in secca, disintegrandosi. Il pilota è morto all’istante. Un secondo elicottero, che volava non molto distante, è atterrato nelle vicinanze del luogo dell’impatto. I carabinieri stanno parlando con il pilota per capire meglio le circostanze dell’incidente.

