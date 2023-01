Addio a Cindy Williams, la star di “Laverne & Shirley” è morta a 75 anni – Il video

Lo spinoff di “Happy Days” andò in onda su Abc dal 1976 to 1983 e per anni rimase tra le serie Tv più viste negli Usa

Cindy Williams, nota per aver interpretato Shirley, coprotagonista assieme a Laverne (Penny Marshall), della sitcom Laverne & Shirley, è morta all’età di 75 anni. Il decesso è avvenuto mercoledì scorso, e a farlo sapere sono stati i due figli della donna, Zak and Emily Hudson, in un comunicato rilasciato attraverso la portavoce Liza Cranis. «La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha investiti con una tristezza tanto insormontabile che è difficile persino esprimerla», si legge nel testo. «Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell’umorismo e uno spirito radioso camato da tutti», continua la nota.

La carriera

Williams è stata una delle attrici più note e amate del panorama statunitense degli anni ’70 e ’80. Tra i suoi lavori ci sono anche American Graffiti, del regista di Star Wars George Lucas, e The Conversation, scritto diretto da Francis Ford Coppola. Tuttavia, a consacrarla nell’olimpo è stato il suo ruolo per il piccolo schermo. Laverne & Shirley, spinoff di Happy Days andò in onda su Abc dal 1976 to 1983 e per anni rimase tra le serie Tv più viste negli Usa. Il suo personaggio, Shirley, era la severa controparte della più libertina Laverne. Le due, coinquiline, erano le protagoniste dello show che mostrava la loro vita da impiegate nella fabbrica di imbottigliamento di Milwaukee.

