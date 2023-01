La coppia che insegnava il nazismo ai bambini in Ohio

«Dissident Homeschool Network», «La scuola casalinga dei dissidenti». Così si chiama il gruppo Telegram dove oltre 2.500 genitori si informano per istruire i loro figli sulle virtù di Hitler e del Nazismo. I «dissidenti» sono oggetto di un’investigazione del dipartimento per l’Istruzione dell’Ohio iniziata dopo lo smascheramento, da parte del collettivo Anonymous Comrades Collective, della coppia di “docenti” che ha dato vita al gruppo. Su Telegram, i due sono noti come Mr e Mrs Saxon e suggeriscono ai genitori loro seguaci di non esporre i figli a «contenuti mediatici ebrei» e di non mandarli nelle scuole pubbliche, che sarebbero gestite dalla «mer*a sionista». Per oltre due anni, quindi, i Saxon, pseudonimo con il quale si firma una coppia dell’Ohio rurale formata da Logan e Katja Lawrence, hanno diffuso contenuti razzisti, antisemiti e omofobi completamente indisturbati. Il gruppo pullula di citazioni a Hitler e del generale schiavista statunitense Robert E. Lee. «Mi riempie il cuore di gioia sapere che esiste una base così forte di nazionalsocialisti interessati alla nostra vittoria» si legge nel post che celebra il raggiungimento del mille iscritti al gruppo.

Le lezioni

«Siamo profondamente impegnati nell’assicurarci che i nostri bambini diventino dei fantastici nazisti» ha dichiarato Katja Lawrence a un podcast neonazista dove promuoveva il gruppo. Ogni lezione dovrebbe iniziare con un «Sieg Heil». Tra quelle previste, c’è quella di corsivo, nella quale gli studenti devono copiare frasi note di Hitler e quelle di matematica, in cui gli ragazzi devono lavorare sui dati falsati in chiave nazista dei crimini urbani. A tradire i due è stato il nome del loro cane: Blondi. Lo stesso del pastore tedesco del führer.

L’indagine e il problema della scuola da casa

Il gruppo è ancora online e l’Ohio «sta verificando la conformità della scuola ai requisiti legali e normativi» e nello Stato è già iniziata la discussione sulla scuola da casa. Secondo i democratici, è grazie alle regole troppo vaghe riguardo il sistema che l’esistenza di un gruppo come questo è stata possibile. D’altro canto, la scuola da casa, l’homeschooling, è particolarmente in voga tra le fasce più conservatrici della popolazione, che scelgono questo approccio per ragioni ideologiche e religiose, e spingono affinché la ciò possa avvenire con un numero molto limitato di controlli.

