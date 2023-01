La dottoressa dei falsi Green Pass: «Nessun vaccino alla famiglia di Camila Giorgi. Madame? Mai vista»

L’incidente probatorio in tribunale a Vicenza: c’era solo Astrazeneca disponibile. Non ho ricevuto compensi

«Camila Giorgi? Era mia paziente. Insieme al padre Sergio, alla madre Claudia e ai fratelli Amadeus e Leandro. Francesca Calearo, in arte Madame? Mai vista prima». Daniela Grillone Tecioiu, la dottoressa dei falsi Green pass, è comparsa ieri in tribunale per l’incidente probatorio. Gli indagati dalla procura di Vicenza sono in totale 23. Ma l’elenco dei clienti dello studio di Creazzo è più lungo. E la risposta su Madame va interpretata: dalla banca dati dell’Usl 8 veneta Calearo risulta vaccinata il 10 novembre 2021. Proprio la cantante ha fatto pubblica ammenda qualche giorno fa sui social media. Per poi cancellare tutto quando si è probabilmente resa conto che quelle dichiarazioni potrebbero essere usate dall’accusa contro di lei. E quando ormai i meme l’avevano travolta.

Cosa rischia la cantante

Madame non rischia di essere esclusa dal Festival di Sanremo. Il conduttore Amadeus ha già chiarito che il regolamento non consente l’espulsione. Ma la cantante andrà comunque a giudizio. Perché il post di qualche giorno fa la procura lo considera una confessione. Il caso della tennista è diverso. Repubblica scrive oggi che la dottoressa ha raccontato che tutti i componenti della famiglia Giorgi erano pazienti da tempo del suo studio. «Camila soffriva del cosiddetto gomito del tennista», e per questo ha conosciuto i Giorgi grazie a un fisioterapista della Fit. La tennista azzurra si sarebbe rivolta alla dottoressa vicentina durante l’estate del 2021. Dopo che le erano stati chiesti i certificati vaccinali per potersi muovere in tutto il mondo. Ma in quel periodo nello studio medico erano a disposizione solo dosi Astrazeneca, sconsigliate a soggetti giovani. «Per questo motivo abbiamo fissato gli appuntamenti in autunno», ha ribadito la medica.

La famiglia Giorgi

Nei confronti di Giorgi risultano invece due somministrazioni. In uno dei giorni precedenti lei stava giocando gli Indian Wells Masters in California. «Confermo che nessuno dei vaccini della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato», ha detto in tribunale Grillone. Ribadendo di non aver ricevuto alcun compenso.

