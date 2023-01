La dottoressa sotto inchiesta per il finto vaccino anche a Madame: «Li buttavo nel water. Sono sicura di averlo fatto con Giorgi»

«I pazienti si presentavano in studio e il vaccino veniva gettato da me nel water». Così la dottoressa vicentina Daniela Tecioiu Grillone ha effettuato la finta vaccinazione anti Covid di decine e decine di pazienti. Tra questi la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi. Medico di base residente a Creazzo e con studio a Vicenza, Grillone è stata arrestata a febbraio 2022 assieme ad altri dottori con l’accusa del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. La dottoressa ha confessato le modalità con cui ha agito e si dice «sconvolta e pentita» delle sue azioni. Negli interrogatori degli ultimi mesi, riferisce il Corriere, Grillone ha precisato di non essere una No Vax: «Credevo nell’utilità del vaccino. Purtroppo dopo le due dosi che mi sono auto-somministrata ho visto che sono comparse sul mio corpo delle piaghe e ho avuto pesanti effetti collaterali», ha dichiarato. Così si sarebbe rivolta a una dottoressa, la quale l’avrebbe convinta che la reazione fosse dovuta proprio alle dosi inoculate. «Mi ha chiesto – ha raccontato Grillone – di eseguire su di lei un vaccino fasullo e ha chiesto di mandarmi alcuni conoscenti che non volevano vaccinarsi. E io ho accettato». Da qui sarebbe nata la fabbrica delle finte vaccinazioni.

Le intercettazioni: «Non gliene frega della salute altrui»

Stando alle parole di Grillone, sono una «trentina» i pazienti che le sono stati mandati inizialmente. «Coloro che venivano vaccinati falsamente, a loro volta chiedevano di fissare appuntamenti per parenti e amici, e così il numero dei soggetti cresceva». Nel suo studio, però, non tutti erano d’accordo con le posizione assunte dalla dottoressa. Tanto che sono state intercettate alcune segretarie mentre discutevano tra loro: «Vive in un altro mondo. Non gliene frega della salute di nessuno. Si crede Dio onnipotente. A mia madre ha detto che sono morte 10 persone con reazioni avverse. Queste sono le putta***e che racconta. È tutto che gira intorno ai soldi». Sulla questione dei soldi, Grillone inizialmente aveva negato al pm, dichiarando: «Mai chiesto soldi, ma spesso i pazienti mi hanno portato dei regali». Per poi correggersi: «In ogni caso potevano lasciare anche dei soldi ma io non chiedevo».

Tra le pazienti anche Madame e la tennista Giorgi

Grillone viene interrogata anche per quanto riguarda i due nomi noti, Madame e Giorgi. Per quanto riguarda la prima dichiara: «Francesca Calearo (in arte Madame, ndr) non mi dice nulla, non è una mia paziente». Ma il pm le mette di fronte gli elenchi sequestrati in cui configura anche il nome della cantante e dell’atleta. Così si corregge nuovamente e riferisce che allora probabilmente è una pazienti che le ha mandato il marito di un’orafa di Grumolo delle Abbadesse che conosce da diversi anni. E, infine, ammette: «Se risulta nell’elenco sicuramente non l’ho vaccinata, perché non c’era motivo che un paziente non mio venisse in studio». Ha, invece, certezza di Camila Giorgi, la cui famiglia era in cura da lei da tempo. «Poco prima dell’inizio dell’estate era venuta chiedendo la possibilità di ottenere delle false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori, nonché del vaccino Covid», ha dichiarato. «Posso confermare con assoluta certezza che nessuno dei vaccini nei confronti della famiglia Giorgi è stato effettivamente somministrato. In quel caso non ho ricevuto alcun pagamento», ha concluso.

