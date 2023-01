Madame si pente dopo l’inchiesta sul falso Green pass: «Sto facendo le vaccinazioni». L’appello ai No vax e ai suoi genitori

«Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative». È con questa premessa che inizia il racconto di Madame in risposta al suo coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Vicenza su presunte finte vaccinazioni anti Coronavirus, finalizzate a ottenere il Green pass. La cantante rivela che non ha eseguito prontamente il vaccino contro il Covid e non ha effettuato neanche gli altri previsti. E tutte le cure che ha ricevuto sono sempre state naturali, salvo nei casi in cui erano necessarie medicine come antibiotici e cortisonici. «Tuttavia, si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il covid ci cascano». La cantante riferisce, però, che – dopo aver appreso di essere indagata – ha deciso di informarsi anche altrove, ricevendo risposte rassicuranti anche dai medici. Tanto che era arrivata a prenotare il vaccino a Milano, quando sua madre l’avvisa che l’avrebbe fatto con lei a Vicenza.

«Ai No Vax dico informatevi a mente lucida»

«Una volta arrivata lì capisco che la sua posizione (della madre, ndr) non era cambiata ma non glielo rimprovero», scrive Madame su Twitter. «Dopo una lunga chiacchierata con un medico infettivologo e una revisione delle mie ultime visite, lui mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongono ogni mio dubbio, lui lo accogli e mi risponde. Mi dà il contatto – aggiunge – dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me». Infine, lancia un appello ai tanti utenti che gli hanno detto di aver fatto bene a non vaccinarsi: «Vi invito a informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico. Fidatevi delle persone giuste. Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo persone davvero intelligenti ma prese da un timore che li ha condotti in contesti poco affidabili».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: