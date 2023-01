Madame cancella il post sui vaccini: «Perché non parlo sui social dell’inchiesta sul falso Green pass»

«Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso». Così Madame fa un passo indietro sulle ultime dichiarazioni diffuse via social poche ore fa riguardo all’inchiesta sui falsi Green pass che la coinvolge. Dopo giorni di bufera social e notizie sui giornali, la cantante aveva deciso di parlare della delicata questione con un lungo sfogo, spiegando di non essersi mai sottoposta a vaccinazione ma di aver cambiato idea nel frattempo. Nessuna menzione però al Green pass falso, motivo per cui l’artista è finita sotto indagine. A distanza di poche ore nuove stories arrivano a sostituire il post precedente: «I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere», spiega l’artista. «Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo, vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto tanto da viversi. Tutto “il bene nel male”», ha concluso citando il titolo del brano che porterà sul palco del festival di Sanremo. Il post di poche ore fa aveva suscitato non poche reazioni sul web tra chi ha scritto di apprezzare la sincerità della cantante, chi difendendo la linea No Vax l’ha accusata «di essersi venduta» e chi ha criticato la scelta di non fare alcuna menzione al reale motivo per cui è indagata. «E tutta questa bella pappardella cosa c’entra con l’aver dichiarato il falso mostrando la tesserina magica quando serviva? Senza vergogna proprio!», ha scritto un utente. A distanza di poche ore la replica di Madame proprio sulla questione Green pass.

