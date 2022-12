Caso Madame, Amadeus getta acqua sul fuoco: «Ad oggi resta in gara a Sanremo». Ma a Roma è polemica per il concertone di Capodanno

«Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival». Ad assicurarlo è il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, ai microfoni del programma The Flight di Rtl 102.5. Il commento arriva dopo l’inchiesta sui falsi certificati di vaccino della procura di Vicenza, che ha coinvolto anche la cantante. «In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli», ha dichiarato Amadeus. Per poi aggiungere: «Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano». Madame è attesa sul palco dell’Ariston per sfidare gli altri artisti in gara con il suo pezzo Il bene e il male, già al centro delle polemiche negli scorsi giorni per via del cambio di nome all’ultimo minuto (il titolo originariamente previsto era Puttana).

La cantante vicentina non è sotto contratto con la Rai, e dunque a lei non può essere applicato il codice etico che avrebbe potenzialmente potuto escluderla dalla competizione. Ciò comunque non la mette al riparo dalle critiche: in attesa di sviluppi in vista di Sanremo, la capogruppo della Lista Calenda al Comune di Roma, Flavia De Gregorio, ha criticato la presenza dell’artista al concertone di Capodanno. Con Madame sul palco di Roma, per la formazione centrista, «il rischio è che passi un messaggio sbagliato. In attesa che i fatti che stanno emergendo trovino conferma, sarebbe forse più opportuno, a tutela del Campidoglio e della stessa cantante, rinviarne la presenza». Per De Gregorio «dopo la lotta contro il Covid e i tanti sacrifici fatti dagli italiani non possono passare messaggi equivoci sui vaccini».

