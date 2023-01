Il perdono, gli insulti (dei No Vax), i meme: le reazioni del web al pentimento di Madame sui vaccini Covid

Madame si è pentita di non aver fatto prontamente il vaccino anti Covid. E i No Vax non l’hanno presa bene. C’è chi si è sentito tradito, chi pone il dubbio di come abbia fatto a ricevere il Green pass. Ma c’è anche chi ha applaudito e le ha riconosciuto il merito di aver fatto un passo indietro. Fan in testa. Altri ancora hanno trovato le spiegazioni della cantante poco chiare, tanto da ironizzarci su. La replica pubblicata di ieri di Madame fa riferimento al suo coinvolgimento nell’inchiesta della procura di Vicenza su presunte finte vaccinazioni anti Coronavirus, finalizzate a ottenere il Green pass. «Il problema non è il vaccino (non fatto), Madame. Il problema è la truffa ai danni dello Stato che hai tentato», scrive un’utente su Twitter. «Capisci, quindi, cialtroncella, che il problema non è l’educazione che hai ricevuto, scettica verso la medicina tradizionale, ma che tu, usando quell’educazione come alibi, hai commesso un reato» aggiunge.

I No Vax traditi: «Si è venduta»

«“Mamma…” dimmi tesoro, “ che cos’è Sanremo? “ È quella manifestazione canora insulsa che se non sei allineato non puoi partecipare, questo è tesoro…», twitta un utente lasciando alludere che la cantante si sarebbe allineata ai dettami del Festival andando contro le proprie idee. «Non si è pentita, si è venduta», denuncia un’altra. «Ah quindi la colpa era dei soliti 50enni No vax. Mentre i “giovani” ovviamente ripetono a pappagallo quanto gli viene ordinato… Quanto siete banali e prevedibili». Madame ieri ha attribuito gran parte della responsabilità ai suoi genitori che l’hanno curata da sempre con la medicina alternativa. A seguito dell’indagine, però, ha riferito di aver contattato diversi medici che l’hanno rassicurata. Alla fine del tweet la cantante ha poi lanciato un appello ai tanti utenti che le hanno detto di aver fatto bene a non vaccinarsi: «Vi invito a informarvi a mente lucida». Appello che ha poi rivolto anche ai suoi genitori, scontentando i No Vax: «I tuoi genitori devi ringraziarli…», replica un utente all’appello.

«Non ha fatto menzione al (presunto) reato»

«Una totale deresponsabilizzazione e auto assoluzione», condanna un utente su Facebook. «Non funziona e aggrava ulteriormente una sceneggiata intollerabile. Eventuali rilievi penali non sono di nostra competenza e interesse, ma lo è eccome questo atteggiamento mentale, tipico di un’assoluta, ma cocciuta minoranza sulla campagna vaccinale», prosegue. Tra i tanti commenti che stanno circolando sui social sembrano prevalere, infatti, coloro che mettono in risalto come nel testo di Madame non ci sia alcuna menzione al presunto reato che avrebbe commesso. «Il suo post è pietoso. Non solo ha incolpato i genitori non facendo menzione alcuna del reato commesso, ma in quel fiume di parole (scritte pure male) non c’è neanche l’ombra di una scusa. Esclusione da tutto e andiamo avanti», fa notare un’altra utente.

I meme

Il testo di pentimento di Madame è stato considerato poco chiaro da molti utenti. E c’è chi ci ha ironizzato su. Oltre alla forma del testo, a domare i meme sotto il post della cantante sono quelli riferiti ai medici che avrebbero visitato Madame.

Ma i fan non la mollano

«Sei una ragazza intelligente e si vede da come scrivi! Hai un mondo meraviglioso dentro, non fartelo distruggere da nessuno mai!», scrive una fan sotto il post della cantante. «Io continuerò a stimarti come artista e mi ispirerai sempre simpatia. Capisco anche che sei una ragazzina e che è normale “subire” la famiglia. Però è giusto che tu venga punita come tutti, come quelli che non hanno sostegno dei fan e belle parole per giustificarsi», riconosce un’altra. Poi c’è chi discerne tra Madame cantante e Madame sotto inchiesta: «Hai fatto uno sbaglio, lo sai pure tu e sicuramente sai già le conseguenze che avrai da questo. Detto ciò le tue capacità artistiche restano per me immutate e sono sicuro che da questa esperienza saprai raccogliere tanti spunti di riflessione per il futuro».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: