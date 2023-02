Edgardo Greco, il killer della ‘ndrangheta arrestato in Francia: era latitante dal 2006 e faceva il pizzaiolo

I carabinieri hanno arrestato a Saint’Etienne in Francia Edgardo Greco. Era latitante dal 2006 per un duplice omicidio di ‘ndrangheta avvenuto a Cosenza nel 1991 per il quale era stato condannato all’ergastolo. Il latitante esercitava il mestiere di pizzaiolo nella cittadina francese. A carico di Greco pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura generale di Catanzaro. Greco lo hanno individuato ed arrestato i militari del Reparto operativo di Cosenza nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Il latitante era ricercato in relazione al duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo, avvenuto a Cosenza il 5 gennaio 1991, e il tentato omicidio di E. M. avvenuto a Cosenza il 21 luglio 1991. Maturato nell’ambito della guerra di mafia, fra la cosca definita ”Pino-Sena” e quella definita ‘‘Perna-Pranno”, che ha insanguinato il territorio cosentino nei primi anni ’90.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: