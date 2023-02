Giuseppe Conte attacca la ministra del Lavoro sul Rdc. Qualcuno alla sua destra gli suggerisce: sarà Rocco Casalino? – Il video

Il leader del M5s Giuseppe Conte in una diretta Facebook e Instagram fa il suo mestiere di oppositore attaccando Giorgia Meloni e la sua maggioranza che sostiene il governo. Gli argomenti non mancano, a iniziare dal gran pasticciaccio di Giovanni Donzelli e Andrea Del Mastro Delle Vedove sull’incontro fra parlamentari del Pd e Alfredo Cospito nel carcere di Sassari. Conte però preferisce pizzicare il governo sulle sue tante contraddizioni e marce indietro. Dopo avere detto che la sola cosa che unisce tutta la maggioranza è la guerra al reddito di cittadinanza e più in generale ai poveri, Conte prende di punta la ministra del Lavoro Marina Calderone perché anche lei cadrebbe in contraddizione per avere deciso di cancellare in Italia il reddito di cittadinanza e poi avere dato il suo consenso alla raccomandazione del Consiglio europeo per l’istituzione del reddito minimo. Proprio però sulla proposta europea, Conte aveva qualche incertezza (il governo italiano sostiene che il reddito minimo non c’entra nulla con quello di cittadinanza), e visibilmente durante il video si è voltato a destra per leggere quello che con più precisione evidentemente gli faceva vedere un collaboratore. L’incertezza del leader M5s si è ripetuta più volte, ma non è mai entrato in campo il misterioso suggeritore. Sarà stato come ai vecchi tempi Rocco Casalino?

Leggi anche: