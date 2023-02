Morti sospette e rapimenti di animali nello zoo di Dallas. Ritrovate vive due scimmie: arrestato un 24enne

Bella e Finn, le due scimmie di tamarindo imperatore rubate dallo zoo di Dallas, sono state recuperate «illese» in una casa abbandonata a Lancaster. La polizia della città texana, si legge nella nota del dipartimento, avrebbe arrestato un 24enne, Davion Irvin, che dovrà rispondere di sei capi di imputazione tra cui «crudeltà sugli animali». La sua immagine era stata diffusa dalla polizia all’inizio della settimana, ed è stato fermato dopo una soffiata da parte di un informatore che lo aveva «individuato vicino al Dallas World Aquarium». Bella e Finn sono scomparse lunedì 31 gennaio dal loro habitat che, secondo i responsabili dello zoo, era stato «intenzionalmente compromesso». Ma come gli animali siano usciti dalla struttura ed entrati nell’abitazione di Lancaster è ancora tutto da chiarire. Al loro ritorno, le scimmie sono state messe in quarantena al fine di poterle monitorare da vicino. «Bella e Finn, erano così felici di accoccolarsi nel loro nido qui allo zoo appena tornate – si legge nel post Facebook della struttura di Dallas -. Secondo il nostro team veterinario, oltre ad aver perso un po’ di peso, non mostrano segni di lesioni ed entrambe hanno iniziato a mangiare e a bere quasi subito». E poi: «Dovranno superare un periodo di quarantena prima di essere reintrodotte nel loro habitat dello zoo e continueremo a monitorarli da vicino, ma per ora siamo felici che siano al sicuro e di nuovo con noi». Nel frattempo, la polizia continua ad indagare su una serie di misteriose morti e sparizioni di animali. Il 13 gennaio scorso dalla struttura di Dallas era infatti scappato un leopardo nebuloso, attraverso una breccia aperta intenzionalmente nel suo habitat. Il felino, di nome Nova, è stato recuperato dopo una vasta mobilitazione condotta anche con i droni a raggi infrarossi della polizia, mentre i dipendenti continuano a piangere la scomparsa del suo raro avvoltoio orecchiuto di 35 anni, di cui 32 trascorsi nella struttura.

