È morto Paco Rabanne, lo stilista aveva 88 anni

Aveva 88 anni lo stilista Paco Rabanne, morto oggi 3 febbraio a Portsall, in Francia. Definito il «metallurgico della moda» da Coco Chanel, aveva iniziato la sua carriera negli anni Sessanta realizzando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Nel 1966 aveva fondato la sua casa di moda, caratterizzando le sue creazioni con modelli inusuali, come metalli, carta e plastica. Fu lui per primo a usare la musica durante le sue sfilate. Paco Rabanne in carriera ha anche fatto un’incursione nel cinema, realizzando i costumi di scena di Barbarella.

