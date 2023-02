Liberato, le tappe del primo tour all’estero. E gran finale in piazza Plebiscito a Napoli

«Tournamm’ a cas’». Con un gioco di parole il rapper Liberato annuncia su Instagram la sua prossima tournée. Tre capitali europee a giugno: Berlino l’11, Parigi il 15, Londra il 17. E poi Napoli dove il 16 settembre si concluderà il tour nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito dove in passato, prima del rapper incappucciato, hanno suonato Elton John, Pino Daniele, Bruce Springsteen. A minuti dall’annuncio, sotto il post Instagram già fioccano i commenti. «IAMM A PARIGGGGG A LONDRA ARO CAZZ VUO TU», scrive la fanpage liberatomusic, che ironizza: «MARO MA QUANTI SOLD M VUO FA SPENNR». Rigorosamente in caps lock, dato che Liberato usa solo il maiuscolo nei suoi commenti. Il rapper di cui ancora non si conosce l’identità, ma su cui ci sono insistenti ipotesi, annuncia il suo ritorno sui palchi dopo l’ultimo concerto, tenutosi a San Siro lo scorso 9 settembre.

