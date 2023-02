Fabrizio Vallo: il pregiudicato ucciso a colpi di pistola davanti casa a Ostia

Raggiunto da cinque colpi di pistola in via del Sommergibile. Era un sorvegliato speciale

Fabrizio Vallo, 48 anni, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Ostia. Cinque colpi di pistola l’hanno raggiunto sul portone di casa in via del Sommergibile. A compiere l’agguato almeno due persone che poi sono scappate. L’omicidio potrebbe essere un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Indagano i carabinieri di Ostia. Vallo aveva precedenti di polizia. Era un sorvegliato speciale per rapine ai commercianti della zona. L’agguato è avvenuto a poca distanza da quello in cui 12 anni fa vennero uccisi Giovanni Galleoni e Francesco Antonini, detti “Baficchio” e “Sorcanera“. Il quartiere è noto alle cronache per essere il feudo dei clan Spada e Fasciani.

