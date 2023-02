I cimeli autografati di Star Wars per i droni in Ucraina. Luke Skywalker lancia le vendite: «Che la forza (della solidarietà) sia con voi»

Da Star Wars alla guerra in Ucraina. Mark Hamill, l’attore statunitense che nella trilogia originale della saga di Guerre stellari interpreta il personaggio Luke Skywalker, ha deciso di mettere in vendita poster autografati per raccogliere fondi da destinare al mantenimento della fornitura di droni all’esercito ucraino. «Abbiamo deciso di firmare i poster di Star Wars, in quantità limitata», ha dichiarato Hamill, in un’intervista a Politico. La vendita dei poster dovrebbe iniziare la prossima settimana, in occasione del primo anniversario della guerra in Ucraina. Il denaro raccolto dalla vendita dei poster sarà devoluto alla piattaforma di raccolti fondi United24, ovvero lo strumento ufficiale con cui il governo ucraino raccoglie fondi necessari per dotare l’esercito del Paese di veicoli aerei senza pilota (Uav). Hamill è infatti diventato ambasciatore del progetto Army of Drones a fine ottobre, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky gli ha chiesto personalmente di unirsi alla lotta contro «l’impero del male». «Qualcosa ho imparato dal mondo di Guerre Stellari: fare la cosa giusta per il bene di tutti, invece di concentrarci esclusivamente sull’interesse personale», ha detto Hamill, aggiungendo – inoltre – che il confronto tra i “mondi” non dovrebbe «banalizzare i veri orrori di ciò che gli ucraini devono affrontare». «Uno – continua – è davvero una favola per bambini. E la realtà, invece, la cruda realtà di ciò che sta accadendo in Ucraina è davvero straziante», ha concluso.

