Scontro tra sciatori in Alto Adige, tragedia in pista: morto un 37enne

Drammatico incidente tra le vette dell’Alto Adige, dove due sciatori sono stati i protagonisti di uno scontro mortale. L’incidente è avvenuto in Val D’Ultimo nel comprensorio Schwemmalm, sulla pista Huttegg, a circa 2.250 metri di quota. Secondo le prime informazioni emerse, un altoatesino di 37 anni, originario di Lana (nella provincia autonoma di Bolzano), ha perso la vita. L’altro sciatore coinvolto, invece, non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato in ospedale a Merano con un trauma alla schiena.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: