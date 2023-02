Caserta, poliziotto spara a un 18enne per vendicare il figlio: arrestato

Ha sparato e ferito un 18enne che poco prima avrebbe avuto una lite con suo figlio. Si tratta di un poliziotto 49enne di Santa Maria a Vico nel Casertano, ora accusato di lesioni aggravate. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il pubblico ufficiale non ha usato la propria pistola d’ordinanza per sparare ma un’arma clandestina. Il 18enne è stato colpito due volte ad una gamba. Portato in ospedale è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Dopo poche ore dall’accaduto, le forze dell’ordine hanno fermato il poliziotto che ora si trova agli arresti domiciliari. Poco prima dello sparo al giovane, il figlio del poliziotto aveva avuto una lite con altri ragazzi ed era stato per questo aggredito. Il ragazzo quindi decide di chiamare il padre, che arrivando sul posto si mette alla caccia dei giovani. Una volta trovati comincia una colluttazione. Il poliziotto finisce a terra, si rialza e a quel punto decide di estrarre la pistola, sparando e ferendo il diciottenne alle gambe.

