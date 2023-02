Il messaggio audio di Messina Denaro in chat, gli insulti sulla strage di Capaci bloccato nel traffico – Il video

«Io sono qua, bloccato, con le 4 gomme a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di sta minc*ia. Porco mondo». A parlare è Matteo Messina Denaro, in un file audio condiviso in una chat di gruppo mentre si trovava in autostrada in direzione Palermo, il 23 maggio 2022. L’evento contro cui rivolge i sopracitati toni sprezzanti, infatti, non è altro che la commemorazione della strage di Capaci. Per tale evento Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo in I grado come mandante ed è in corso il processo di Appello a Caltanissetta. Nelle scorse ore, altri elementi sono emersi dalle chat tra il boss mafioso e una donna che ha frequentato dal 2021 per un anno e mezzo. Confidenze dalle quali emerge il suo senso di solitudine e la paura degli sviluppi della malattia che si stava curando alla clinica La Maddalena di Palermo.

