Terremoto in Turchia, salvato un bimbo a Elbistan tra le macerie nella zona dell’epicentro – Il video

Un bambino di pochi anni è stato salvato tra le macerie a Elbistan, nella provincia turca di Kahramanmarasdeprem dove è stato individuato l’epicentro del terremoto in Turchia di magnitudo 7.7, a cui sono seguite diverse altre scosse di assestamento anche più violente. Il piccolo è stato ritrovato vivo dopo ore di ricerche dei soccorritori tra i resti dei palazzi crollati. Era ancora in pigiama e avvolto in una coperta di fortuna, è stato rapidamente portato in ambulanza per le prime cure.

