No! La foto di questo cane non riguarda il terremoto in Turchia

Oltre al video decontestualizzato dell’esplosione del porto di Beirut spacciato per una centrale nucleare in Turchia, circolano altre immagini associate erroneamente a quest’ultima tragedia. Una delle foto largamente condivise ritirare un cane che “veglia” sul corpo di un uomo.

Si sostiene che la foto del cane con un essere umano sotto le macerie riguardi il terremoto in Turchia.

La foto circola almeno dal 2019.

Analisi

Ecco il testo del post che accompagna la foto:

Un cane veglia sul corpo del suo caro umano.Lacrime per la Turchia e la Siria. Una tragedia immane.Una foto che restituisce un sunto di quel che si è spezzato. Il nostro Paese si sta muovendo per aiuti, inviando vigili del fuoco, medici, squadre di supporto.Certo non basterà, ma è quel che possiamo fare, oltre che a stringerci attorno a quella gente in uno dei luoghi più martoriati in terra dall’uomo.A cui si somma oggi la furia della natura. A ricordarci che siamo nulla. “L’equivalente, in termini di energia rilasciata, di 32 atomiche di Hiroshima, mille volte più del terremoto di Amatrice del 2016” Che disastro, migliaia di morti, una tragedia che si somma in questa fascia a quella della guerra. Povere persone.

Foto datata

Attraverso una ricerca, scopriamo che la foto non è stata scattata a seguito del terremoto in Turchia. Venne già utilizzata per diversi articoli nel 2019.

Lo scatto risulta disponibile su diversi siti Stock come quello di Adobe.

Conclusioni

Lo scatto del cane che “fa la veglia” a un essere umano sotto delle macerie non riguarda affatto il terremoto in Turchia del 2023, in quanto circola almeno dal 2019.

