La vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto in Turchia: «Ora i carri armati non servono più»

Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta sul terremoto in Turchia. La bande dessinée del vignettista Juin mostra le macerie provocate dal sisma e commenta: «Ora non c’è più bisogno di carri armati». La vignetta sta già suscitando reazioni nei media turchi. In Francia, bisogna ricordarlo, vivono molti turchi dall’inizio della metà degli Anni Sessanta: attualmente sono almeno un milione. La vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto ad Amatrice suscitò reazioni scandalizzate in Italia. I vignettisti l’hanno sempre rivendicata e l’hanno usata anche per raccontare dell’incendio nella cattedrale di Notre Dame. Il 4 novembre 2022 la giustizia transalpina, a cui si era rivolto il comune, diede torto al municipio assolvendo l’autore.

Charlie Hebdo | Vignetta sul terremoto in Turchia

