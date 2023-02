Turchia, il castello di Gaziantep distrutto dal terremoto – Il video

Il castello di Gaziantep, struttura di epoca romana costruita nel terzo secolo, è stato distrutto dal terremoto che ha colpito il sud est della Turchia e il nord della Siria. Lo rende noto CnnTurk mostrando immagini dell’edificio ridotto ad un cumulo di macerie. Il sisma di magnitudo 7.8 ha provocato la morte di almeno 76 persone nel sud est della Turchia e almeno 237 in Siria. I feriti sono centinaia. Altre immagini della distruzione del castello di Gaziantep sono state pubblicate su Twitter. Anche la Chiesa dell’Annunciazione di Iskenderum appare demolita. L’allarme Tsunami in Italia è stato revocato. I treni tornano a circolare in Sicilia, Puglia e Calabria.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: