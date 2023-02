Terremoto in Turchia, la Chiesa dell’Annunciazione di Iskenderun distrutta – Il video

La Chiesa dell’Annunciazione di Iskenderun è stata distrutta dal terremoto in Turchia. La cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo sarebbe crollata con il sisma di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud est della Turchia provocando almeno 76 morti e 440 feriti. Lo fanno sapere fonti della comunità cattolica nel paese all’agenzia di stampa Ansa. Il sisma ha colpito anche la zona del nord della Siria nelle vicinanze con il confine turco dove sono morte almeno 110 persone e i feriti sono centinaia. Secondo i numerosi video che circolano sul web l’intera cittadina ha subito crolli dopo il sisma. L’allerta Tsunami per la Sicilia e il Sud Italia è stato ridimensionato ma non è del tutto rientrato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: