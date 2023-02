La paura di Montella per il terremoto in Turchia. «Continue scosse di assestamento: siamo in balia degli eventi»

Ore di paura in Turchia anche per l’allenatore italiano Vincenzo Montella, che si trova a Istanbul con il suo Adana Demirspor che avrebbe dovuto giocare contro Umraniyespor. La partita è stata annullata dopo il terribile terremoto iniziato la scorsa notte e che sta ancora flagellando il Sud-Est della Turchia con diverse scosse di assestamento. «Ce ne sono in continuazione – ha spiegato Montella all’agenzia Ansa – siamo tutti preoccupati e in balia degli eventi». Pur trovandosi a circa 1.000 km dall’epicentro, le scosse sono state avvertite nitidamente anche nella città turca a Ovest, spiega Montella, preoccupato anche per la situazione ad Adana, la città del Demirspor, più a Sud: «Lì so che il terremoto si è sentito forte, molti miei giocatori sono preoccupati per le famiglie. Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada nella notte. Anche l’hotel dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco».

