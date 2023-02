No! Questa non è una centrale nucleare esplosa durante il terremoto in Turchia

A seguito del terremoto in Turchia sono circolate diverse immagini e video decontestualizzati. Un esempio riguarda un video di una fantomatica esplosione nucleare causata dal sisma, ma la scena ripresa non è recente e non riguarda la Turchia.

Si sostiene che il terremoto abbia causato l’esplosione di una centrale nucleare in Turchia.

La scena ripresa è in realtà l’esplosione del porto di Beirut del 2020.

Non si trattava di un’esplosione nucleare.

Ecco come viene condiviso il video:

ULTIM’ORA: Esplosione di una centrale nucleare a causa del terremoto in Turchia. Non confermato Seguici su twitter Unisciti @CBKNEWS

L’esplosione del porto di Beirut

La scena ripresa riguarda l’esplosione dell’agosto 2020 a Beirut, in Libano.

Come già spiegato a Open da diversi esperti, non si trattava affatto di un’esplosione nucleare. L’episodio è stato protagonista di diverse fake news, come quella del fantomatico missile che colpisce il porto causando l’esplosione.

Conclusioni

Il video associato al terremoto in Turchia non riguarda affatto l’esplosione di una centrale nucleare, in quanto si tratta di una clip risalente al 2020 che riprende l’esplosione (non nucleare) avvenuta all’epoca presso il porto di Beirut.

